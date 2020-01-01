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Интересный факт дня: Злодеи не пользуются смартфонами Apple

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По-крайней мере, в кино.
Плохие парни не пользуются смартфонами
Плохие парни не пользуются смартфонами
PhoneArena

Apple следит за имиджем своего бренда, потому даже в кинофильмах вы не увидите отрицательного героя с “яблочным“ гаджетом. Об этом рассказал режиссер фильмов Ножи наголо и Последний джедай Раян Джонсон.

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Это признание стало частью серии документалок “Записки на сцене“, в которой режиссеры делятся интересными историями из своих последних проектов.

“Apple позволяют нам использовать iPhone в фильмах, но - и это очень важно, если вы смотрите фильм - плохие парни не могут иметь iPhone. Каждый режиссер, у которого в фильме есть плохой парень, но вы об этом не знаете, захочет убить меня прямо сейчас“.

С другой стороны, откровения Джонсона не так уж удивительны. Apple славится тем, как ее устройства изображаются в СМИ. Это также распространенная тенденция, что плохие парни используют Android, а хорошие парни используют iPhone. Частично это может происходить из руководящих принципов Apple в отношении товарных знаков и авторских прав. В разделе о совместимости их принципы гласят, что “продукт Apple должен быть показан только в лучшем свете, способом или контекстом, которые благоприятно отражаются на продуктах Apple и Apple Inc“.

Это все уже заходит до такой степени, что новый потоковый сервис Apple TV + отменял или мешал показу фильмов и сериалов, которые не подходят для семейного просмотра. 

В любом случае, откровение Джонсона может быть полезно для тех, кто любит заранее определять сюжетные повороты. Но если вы не любите спойлеры - не обращайте внимание на модель смартфона.

Момент про iPhone - на 2:50

Напомним, ранее сообщалось, что Apple создаст саморазлагающийся iPhone.

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Теги: iPhone, Apple, смартфон, интересные факты
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