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Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10 для всех желающих

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Сборку, которая появится на ПК только весной, уже можно скачать с сайта Microsoft.
Весеннее обновление Windows 10 уже можно скачать
Весеннее обновление Windows 10 уже можно скачать
mspoweruser.com

Microsoft выпустила сборку Windows 10 19041 еще в декабре 2019 года. Ожидается, что она получит название 20H1 и будет выпущена весной 2020 года для пользователей Windows 10.

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Но скачать ее можно уже сейчас. ISO-файл обновления 20H1 можно скачать и установить вручную в своей системе. Если к этому времени Microsoft выпустит дополнения к сборке, позже вы сможете загрузить накопительные или дополнительные обновления, даже если вы обновляете их с помощью ISO-файла Windows Insider.

Windows 10 20H1 будет развернута для пользователей Windows 10 поэтапно, начиная с весны 2020 года. Microsoft до сих пор не объявила окончательной даты выпуска, но вы можете зайти на сайт Windows Insider, чтобы загрузить и установить обновление с помощью файла ISO. Обратите внимание, что вам нужно будет войти в свою учетную запись Microsoft, чтобы получить доступ к разделу загрузок и согласиться с участием в программе Windows Insider.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft выпустит свой антивирус для Android и iOS.

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Теги: Windows 10, обновление
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