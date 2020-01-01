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Назван лучший смартфон отмененной выставки MWC 2020

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Отмена выставки - не повод отменять подведение итогов.
Лучший смартфон MWC 2020
Лучший смартфон MWC 2020
mydrivers.com

После того, как более 20 компаний объявили об отмене участия в выставке, GSMA была вынуждена объявить об отмене MWC 2020, впервые за 33 года.

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Однако, несмотря на то, что MWC 2020 был отменен, соответствующие мероприятия по награждению не были отменены.

26 февраля генеральный директор OnePlus Technology Лю Цуоху заявил, что OnePlus 7T Pro получил награду "Лучший смартфон".

Стоит отметить, что Лю Цзуоху заявил, что iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Fold и Huawei P30 Pro были включены в шорт-лист вместе с OnePlus, и OnePlus 7T Pro получил награду .

GSMA комментирует: "С технологической точки зрения этот продукт почти непреодолим. Он обладает высочайшей скоростью обработки, технологией быстрой зарядки и отличными программными системами" .

Напомним, в 2019 году лучшим был назван Huawei Mate 20 Pro. Он также стал лучшим смартфоном 2018 года.

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Теги: MWC 2020, смартфон, OnePlus 7T Pro
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