Названы самые популярные смартфоны 2019 года

Сможете угадать лидера?

Согласно новым данным, предоставленным сегодня исследовательской фирмой Omdia, iPhone XR был самым популярным смартфоном в мире в 2019 году. Apple опередила все остальные модели смартфонов.

Читай также: Названы самые популярные в Европе телефоны

По оценкам Apple, в 2019 году было отгружено 46,3 миллиона устройств iPhone XR, что более чем вдвое превышает 23,1 миллиона устройств, поставленных в 2018 году. Поставки iPhone XR также были на девять миллионов единиц выше, чем вторая по популярности модель - iPhone 11 от Apple. Apple поставила примерно 37,3 миллиона моделей iPhone 11.

Galaxy A10 стал третьим по популярности смартфоном. Samsung выпустил 30,3 миллиона устройств. Samsung A50, Samsung A20 и iPhone 11 Pro Max заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно.

Рейтинг смартфонов macrumors.com

Читай также: Названы самые важные смартфоны десятилетия

"Apple неизменно владела первой и второй позициями в мировом рейтинге поставок моделей смартфонов, причем компания удерживает эту доминирующую позицию более пяти лет подряд", - говорит Джуси Хонг, директор по исследованиям и анализу смартфонов в Omdia. "Сохранение доминирующего положения компании в этом направлении тем более примечательно, если учесть, что повышение цен Apple привело к снижению общего объема поставок iPhone в прошлом году. Ограничив количество предлагаемых моделей по сравнению с основными конкурентами, Apple смогла сконцентрировать свои продажи. на нескольких смартфонах, которые имеют широкую привлекательность, таких как iPhone XR".

Omdia - это исследовательская фирма, созданная после слияния исследовательского подразделения Informa Tech и портфеля технологических исследований IHS Markit.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые подделываемые смартфоны 2019 года.