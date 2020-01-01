Зарядка смартфона огнем: Эксперименты

Как можно зарядить разряженный телефон при помощи огня?

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Блогер SuperCrastan выпустил видео о том, как сделать DIY-зарядку от костра. Что может быть лучше, чем поделки, сделанные своими руками? Правильно - поделки, сделанные своими руками и испускающие адские языки пламени. Заряжаем телефон огнем.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.