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Видео дня: Проверил новые лайфхаки и Мозг на флешке

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В тренде - полезные советы и познавательные видео.

МОЗГ НА ФЛЕШКЕ/ЦИФРОВОЕ БЕССМЕРТИЕ

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Все мы хоть раз теряли кого-то близкого. Можно ли этого избежать. Только представьте: все существуют всегда и не нужно думать, что рано или поздно мы окажемся по ту сторону. 

Можно ли перенести разум, ваше "я" в цифровое пространство и жить там вечно?

ПРОВЕРИЛ НОВЫЕ ЛАЙФХАКИ ИЗ ТИКТОКА **СРАБОТАЛО !**

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Блогер HiMan проверил новые лайфхаки из ТикТока. И, на удивление, сработало. Но, к сожалению, не все. Одним из лайфхаков блогер начал пользоваться на постоянной основе. 

Напомним, днем ранее в тренды попали 5 лайфхаков и Go_A – Соловей.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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