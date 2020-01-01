Видео дня: Проверил новые лайфхаки и Мозг на флешке
МОЗГ НА ФЛЕШКЕ/ЦИФРОВОЕ БЕССМЕРТИЕ
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Все мы хоть раз теряли кого-то близкого. Можно ли этого избежать. Только представьте: все существуют всегда и не нужно думать, что рано или поздно мы окажемся по ту сторону.
Можно ли перенести разум, ваше "я" в цифровое пространство и жить там вечно?
ПРОВЕРИЛ НОВЫЕ ЛАЙФХАКИ ИЗ ТИКТОКА **СРАБОТАЛО !**
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Блогер HiMan проверил новые лайфхаки из ТикТока. И, на удивление, сработало. Но, к сожалению, не все. Одним из лайфхаков блогер начал пользоваться на постоянной основе.
Напомним, днем ранее в тренды попали 5 лайфхаков и Go_A – Соловей.
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