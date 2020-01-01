Официально: Флагман Huawei P40 покажут в марте

Флагманский смартфон представят в Париже 26 марта.

На только что завершившейся онлайн-презентации Huawei Ричард Ю, генеральный директор Huawei Technologies Consumer Business Group, объявил дату запуска флагманской серии Huawei P40.

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В конце своей презентации топ-менеджер объявил, что серия Huawei P40 будет представлена ​​в Париже 26 марта. Однако место и время не были упомянуты.

Ю хвастался, что серия P40 станет самым мощным в мире флагманом 5G.

Серия Huawei P40 включает в себя Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro Premium Edition и Huawei P40 Lite. Ожидается, что флагманские телефоны будут выпущены с чипсетами Kirin 990 / Kirin 990 5G, которые также установлены на серии Mate 30, а также оснащены улучшенными камерами.

Утечка рендеринга показала, что телефоны P40 будут иметь перфорированные дисплеи. В отверстиях будут размещены две фронтальные камеры, за исключением P40 Lite, который будет иметь одну фронтальную камеру.

Как и недавно анонсированные Mate Xs, серия Huawei P40, безусловно, будет доступна во всем мире и должна поставляться с AppGallery и экосистемой Huawei.