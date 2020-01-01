Новые гаджеты от Huawei: Онлайн-трансляция

Китайская компания Huawei покажет свои новые продукты.

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Компания Huawei проведет онлайн-трансляцию с презентацией новых продуктов. Ожидается, что китайский гигант покажет новый складной смартфон, новые телефоны и умные часы.

Презентация проходит в рамках стратегии "1+8+N". "Ключевой элемент — это единица, или смартфон, который является неотъемлемой частью жизни современного жителя мегаполиса", - говорится в анонсе.

Смотри онлайн-трансляцию презентации Huawei:

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei может отложить презентацию смартфона P40 из-за коронавируса.