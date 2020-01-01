Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новые гаджеты от Huawei: Онлайн-трансляция

Комментариев: 0
Китайская компания Huawei покажет свои новые продукты.

Читай также: Huawei выпустит аналог приложений Android для своей операционки

Компания Huawei проведет онлайн-трансляцию с презентацией новых продуктов. Ожидается, что китайский гигант покажет новый складной смартфон, новые телефоны и умные часы.

Презентация проходит в рамках стратегии "1+8+N". "Ключевой элемент — это единица, или смартфон, который является неотъемлемой частью жизни современного жителя мегаполиса", - говорится в анонсе.

Смотри онлайн-трансляцию презентации Huawei:

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei может отложить презентацию смартфона P40 из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: онлайн, онлайн-трансляция, Huawei, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь