Новые гаджеты от Huawei: Онлайн-трансляция
Китайская компания Huawei покажет свои новые продукты.
Читай также: Huawei выпустит аналог приложений Android для своей операционки
Компания Huawei проведет онлайн-трансляцию с презентацией новых продуктов. Ожидается, что китайский гигант покажет новый складной смартфон, новые телефоны и умные часы.
Презентация проходит в рамках стратегии "1+8+N". "Ключевой элемент — это единица, или смартфон, который является неотъемлемой частью жизни современного жителя мегаполиса", - говорится в анонсе.
Смотри онлайн-трансляцию презентации Huawei:
Напомним, ранее сообщалось, что Huawei может отложить презентацию смартфона P40 из-за коронавируса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил