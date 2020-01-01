Apple скоро может выпустить новые наушники AirPods

Наушники могут получить три новых расцветки.

Apple может выпустить новые наушники в ближайшее время, согласно спискам в базе данных продуктов крупного магазина Target. Как сообщил ютубер Джон Проссер, к нему попали данные о продукте под названием "Apple AirPods (X Generation)" по цене 399 долларов. Проссер отмечает, что для продукта указаны три SKU, что говорит о том , что он может быть доступен в трех разных цветах.

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За последние пару лет появились многочисленные сообщения о том, что компания работает над наушниками-вкладышами под брендом Apple. В начале 2018 года аналитики Apple Минг-Чи Куо и Bloomberg сообщили, что наушники должны были быть выпущены до конца 2018 года, но в июне Bloomberg впоследствии сообщил, что они были отложены из-за "проблем с разработкой". Совсем недавно Куо предсказал в прошлом месяце, что Apple выпустит пару высококачественных наушников Bluetooth в первой половине 2020 года.

Согласно источникам AppleInsider в Target, списки подобные этим довольно распространены и обычно указывают на то, что продукты будут отправлены в течение месяца, а иногда даже в течение недели. Хотя названия, как правило, не точны, в их источниках говорится, что цены обычно совпадают. Новые наушники будут стоить примерно на 150 долларов дороже, чем наушники AirPods Pro.

Эти наушники - не единственные новые продукты, которые мы можем увидеть у Apple в первой половине этого года. В прошлом месяце говорилось, что мы также увидим новый недорогой 4,7-дюймовый LCD iPhone, новое беспроводное зарядное устройство и обновления для iPad Pro, MacBook Pro и устройств MacBook Air. зводство и сборку.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новый тип наушников.