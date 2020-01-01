Кокосовое масло может стать новым биотопливом

Власти Филиппин начали эксперимент по альтернативному применению кокосового масла.

На Филиппинах кокосовое дерево называют деревом жизни из-за его многочисленных применений и центральной роли в экономике страны. В Лусоне, самом населенном острове страны, кокосовые фермы, полные зеленых кокосовых орехов, можно найти на побережье, на вершине холмов и в долинах рядом с ручьями и реками. Страна является идеальным местом для выращивания кокосовых орехов благодаря тропическому климату и широкому доступу к воде, и в настоящее время Филиппины являются крупнейшим в мире производителем кокосовых орехов.

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Кокосовые пальмы производят широкий ассортимент продукции, при этом чаще всего производится масло. Хотя на его долю приходится 80 процентов кокосовых продуктов, производители также используют кокосовые орехи для воды, молока, сливок и даже древесного угля. Теперь на горизонте может появиться новое применение: биотопливо.

"Мы хотели бы увеличить внутреннее использование кокоса, поэтому мы работаем с министерством энергетики, чтобы увеличить наш компонент биодизеля кокосового масла до пяти процентов", - заявила Ивонн Агустин, исполнительный директор Объединенной кокосовой ассоциации Филиппин (UCAP), базирующийся в столице Манилы.

Если эти планы будут реализованы, они могут привести к увеличению обезлесения, особенно если больше тропических лесов будут превращены в плантации кокосового масла для производства биотоплива. Причина этого перехода восходит к 2018 году, когда произошло глобальное изобилие пищевых масел. Цены на пальмовое, кокосовое, соевое и другие масла обрушились во всем мире . Поскольку количество продуктов, которые люди могут потреблять в пищевых продуктах или косметике относительно невелико, правительства и производители искали альтернативные рынки или виды использования.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Южной Кореи научились производить бензин с помощью бактерий.