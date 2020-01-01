Проверка крутых лазеров с АлиЭкспресс: Эксперименты

Что можно сделать с самыми мощными лазерами, которые есть в магазине?

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Блогеры из Live Today заказали на AliExpress три мощных лазера - красный, синий и зеленый. Какой из них оказался самым мощным, что можно делать при помощи таких лазеров и каковы их назначения.

Внимание! Не повторяйте этот эксперимент в домашних условиях!

Напомним, ранее блогеры показали, как передать картинку по лучу лазера.