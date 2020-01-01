В США скончался создатель "копипаста"

Программист, создавший сочетание "копировать" и "вставить" умер на 75-м году жизни.

В США умер инженер и программист Ларри Теслер, который являлся создателем команд Ctrl+C, Ctrl+V и Ctrl+X. Причины смерти не раскрываются.

Читай также: В США скончалась первая женщина-лауреат Нобелевской премии по экономике

Теслер придумал команды "копировать", "вставить" и "вырезать", которые теперь используются повсеместно не только на компьютерах, но и телефонах.

Ларри Теслер начала работать в компании Xerox PARC с 1971 года, а с 1980-го по 1997-й он успел поработать в Apple. Причем в Apple пригласил сам Стив Джобс.

С 1990 года Теслер стал руководителем "яблочного" подразделения Newton Group, где создавался первый планшет компании.

Затем Теслер покинул Apple и основал собственную компанию Stagecast Software, которая занималась разработкой языков программирования. В 2001 году он перешел в Amazon, а с 2005-го по 2008-й работал в Yahoo!.

Напомним. ранее сообщалось, что в США скончался один из «отцов» интернета.