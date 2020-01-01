Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В США скончался создатель "копипаста"

Комментариев: 0
Программист, создавший сочетание "копировать" и "вставить" умер на 75-м году жизни.
Теслер умер в возрасте 74 года
Теслер умер в возрасте 74 года
zeenews.india.com

В США умер инженер и программист Ларри Теслер, который являлся создателем команд Ctrl+C,  Ctrl+V и Ctrl+X. Причины смерти не раскрываются.

Читай также: В США скончалась первая женщина-лауреат Нобелевской премии по экономике

Теслер придумал команды "копировать", "вставить" и "вырезать", которые теперь используются повсеместно не только на компьютерах, но и телефонах. 

Ларри Теслер начала работать в компании Xerox PARC с 1971 года, а с 1980-го по 1997-й он успел поработать в Apple. Причем в Apple пригласил сам Стив Джобс.

С 1990 года Теслер стал руководителем "яблочного" подразделения Newton Group, где создавался первый планшет компании.

Затем Теслер покинул Apple и основал собственную компанию Stagecast Software, которая занималась разработкой языков программирования. В 2001 году он перешел в Amazon, а с 2005-го по 2008-й  работал в Yahoo!.

Напомним. ранее сообщалось, что в США скончался один из «отцов» интернета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: умер, США, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь