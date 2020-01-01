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Солнечная электростанция своими руками: Эксперименты

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Что будет работать при 12 Вольтах?

Блогеры Дмитрий Фёдоров собрал солнечную электростанцию на 12 Вольт.  Почему именно на 12?

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Дмитрий объяснил, почему такая система надежнее, какие электроприборы работают на 12 Вольтах, и какие плюсы у подобной системы. 

От 12 Вольт может работать ноутбук, котел отопления, весь свет, а инвертер позволяет подключать даже холодильник.

Напомним, ранее блогеры показали, как зарабатывать на солнечной энергии.

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Теги: видео, эксперименты
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