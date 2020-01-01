Солнечная электростанция своими руками: Эксперименты
Что будет работать при 12 Вольтах?
Блогеры Дмитрий Фёдоров собрал солнечную электростанцию на 12 Вольт. Почему именно на 12?
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Дмитрий объяснил, почему такая система надежнее, какие электроприборы работают на 12 Вольтах, и какие плюсы у подобной системы.
От 12 Вольт может работать ноутбук, котел отопления, весь свет, а инвертер позволяет подключать даже холодильник.
Напомним, ранее блогеры показали, как зарабатывать на солнечной энергии.
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