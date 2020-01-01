Фото дня: Спутник на солнечных парусах сделал снимок Земли
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Планетарное общество (Planetary Society) построило космический корабль, запущенный в июне 2019 года на ракете SpaceX Falcon Heavy, чтобы доказать потенциал солнечных парусов. Вместо того, чтобы полагаться на обычное топливо, LightSail 2 использует массивный парус для захвата фотонов (легких частиц) от Солнца, чтобы удерживаться на орбите Земли. Цель состоит в том, чтобы LightSail 2 оставался на орбите около года.
Персонал космического корабля оценивал успех LightSail 2 на протяжении всей миссии и недавно обобщил, что он узнал из полета и как справился с возникшими аномалиями.
Основываясь на данных о полете на сегодняшний день, персонал рекомендовал использовать в будущих солнечных парусах солнечные панели с обеих сторон, а не только с одной стороны. Это связано с тем, что LightSail 2 использует односторонний дизайн, и это вызвало несколько проблем с производством энергии для космического корабля.
Напомним, ранее сообщалось. что космический корабль без топлива раскрыл солнечный парус.
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