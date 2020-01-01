Иранского робота научили сверлить стены и делать селфи

Робот-гуманоид был сделан полностью в Иране.

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13 февраля исследователи из Центра современных систем и технологий Тегеранского университета (CAST) представили четвертую версию своего робота-гуманоида Surena. Эта версия была в разработке в течение четырех лет, а оригинальная версия была представлена ​​более 10 лет назад. Новое видео показывает все его удивительные возможности.

Как вы видите на видео, робот способен балансировать на одной ноге, схватить бутылку воды, написать свое имя, просверлить стену и даже делать селфи с посетителями.

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Доктор Агил Юсефи-Кома, профессор машиностроения, возглавлял группу, которая работала над этим роботом. Юсефи-Кома рассказал IEEE Spectrum, что он надеется сделать с этим проектом.

"Улучшение взаимодействия робота с окружающей средой было одной из основных целей проекта Surena IV", - сказал он. Создание робота, обладающего ловкостью, с которой Сурена теперь обладает, - нелегкий подвиг. Исследователи постоянно работают над совершенствованием роботов, способных на то, на что способна человеческая рука.

Surena IV был показан в конце прошлого года, но видео об этом появилось только сейчас. Робот не может делать паркур, как робот Atlas компании Boston Dynamics, но эти более тонкие разработки, безусловно, заслуживают внимания. Surena может балансировать лучше, чем раньше, взаимодействовать с большим количеством объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что роботы станут разумными перед страхом смерти.