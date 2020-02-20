В аэропорту грузчики начали использовать экзоскелеты
Первый европейский аэропорт начал использование экзоскелетов для поднятия грузов. Тестирование проходит в Штутгарте, где испытывают экзоскелеты фирмы German Bionic. Дополнительные электроприводы позволяют усиливать движение, что упрощает подъем тяжестей. Сам экзоскелет весит всего 8 кг и похож на рюкзак.
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"Cray X — это активный экзоскелет, приводимый в движение электродвигателями. Благодаря поддержке восьмикилограммового „рюкзака“ работникам требуется меньше усилий при подъёме тяжести, и снижается нагрузка на поясницу", - рассказала пресс-секретарь аэропорта Беата Шляйхер.
"Первоначально мы заказали два Cray X, которые мы будем тестировать в течение года. Если устройства докажут свою ценность, мы закажем больше", - добавил руководитель отдела наземного обслуживания в аэропорту Штутгарта Даниэль Шмидт.
Напомним, ранее сообщалось, что LG показала обновленный экзоскелет для переноса грузов.
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