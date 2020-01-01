Видео дня: Самые тупые лайфхаки и Азорские острова
Азорские острова. Зелёное чудо Атлантики. Большой выпуск
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Тревел-блогер Антон Птушкин побывал на Азорских островах и сделал про них большой выпуск.
Как добраться на эти острова, где они находятся, что интересного можно посмотреть на Азорских островах и какой там климат - смотри в видео.
САМЫЕ ТУПЫЕ ЛАЙФХАКИ
Блогер Дима Масленников решил проверить самые вирусные лайфхаки из популярной соцсети ТикТок. Оказалось, что не так все легко повторить, а некоторые лайфхаки просто очень странные.
Напомним, днем ранее в тренды попали проверки вирусных лайфхаков из ТикТока.
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