Sony представила новый смартфон с вытянутым экраном
Новый Sony Xperia L4 очень похож на своего предшественника - Sony Xperia 1. У него тройная камера, дисплей 21:9 и боковой сканер отпечатков пальцев.
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Дисплей - 6,2-дюймовый HD + LCD 21: 9. Он больше, чем экран Xperia L3 18:9, и соответствует кинематографическому соотношению Xperia 1. Более высокий аспект делает более удобным одновременное использование двух приложений в портретном режиме.
Тройная камера на задней панели оснащена широкоугольным 13-мегапиксельным датчиком с автофокусировкой с фазовым детектированием, сверхширокой 5-мегапиксельной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера, размещенная в маленькой выемке над экраном.
Остальные характеристики Xperia L4 не очень удивляют: процессор MediaTek Helio P22 с 3 ГБ оперативной памяти, 64 Гб встроенной и 3,5-мм аудиоразъем.
Батарея также не рекордная: 3580 мАч, но, хотя бы, есть быстрая зарядка.
Этой весной Xperia L4 будет доступен на некоторых рынках в двух цветах - черном и синем. Цена пока не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что телефон Sony Xperia XZ3 получит камеру на 48 Мп.
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