Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Sony представила новый смартфон с вытянутым экраном

Комментариев: 0
Дисплей смартфона имеет соотношение 21:9 .
Sony Xperia L4
Sony Xperia L4
Sony

Новый Sony Xperia L4 очень похож на своего предшественника - Sony Xperia 1. У него тройная камера, дисплей 21:9 и боковой сканер отпечатков пальцев.

Читай также: Sony запатентовала джойстик с сенсорным экраном

Дисплей - 6,2-дюймовый HD + LCD 21: 9. Он больше, чем экран Xperia L3 18:9, и соответствует кинематографическому соотношению Xperia 1. Более высокий аспект делает более удобным одновременное использование двух приложений в портретном режиме.

Тройная камера на задней панели оснащена широкоугольным 13-мегапиксельным датчиком с автофокусировкой с фазовым детектированием, сверхширокой 5-мегапиксельной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера, размещенная в маленькой выемке над экраном.

Остальные характеристики Xperia L4 не очень удивляют: процессор MediaTek Helio P22 с 3 ГБ оперативной памяти, 64 Гб встроенной и 3,5-мм аудиоразъем.

Батарея также не рекордная:  3580 мАч, но, хотя бы, есть быстрая зарядка.

Этой весной Xperia L4 будет доступен на некоторых рынках в двух цветах - черном и синем. Цена пока не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что телефон Sony Xperia XZ3 получит камеру на 48 Мп.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Sony, Sony Xperia, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь