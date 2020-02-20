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Самый богатый человек начал борьбу с самой большой угрозой планете

Комментариев: 5
Новый Фонд Земли будет финансировать ученых.
Камера НАСА на борту космической обсерватории для наблюдения за космическим климатом 9 июля 2015 года запечатлела этот вид Африки
Камера НАСА на борту космической обсерватории для наблюдения за космическим климатом 9 июля 2015 года запечатлела этот вид Африки
NASA

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon.com Джефф Безос, объявил, что он создает организацию, посвященную борьбе с изменением климата. И он вкладывает 10 миллиардов долларов своих собственных денег.

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Новый Фонд Земли Безос "будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации и любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы", - написал миллиардер в своем посте в Instagram в понедельник, который назвал изменение климата "самой большой угрозе нашей планете".

"Я хочу работать вместе с другими как для усиления известных способов, так и для изучения новых способов борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на этой планете", - добавил Безос. "Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля - ​​это единственное, что нас всех объединяет - давайте защищать ее вместе".

Безос назвал экологические проблемы большим стимулом для амбиций своей космической компании Blue Origin, цель которой - заставить миллионы людей жить и работать в космосе. Безос подчеркнул, что достижение этой цели окажет значительное давление на нашу Землю.

"Blue Origin считает, что для сохранения Земли, нашего дома, для внуков наших внуков, мы должны отправиться в космос, чтобы использовать ее неограниченные ресурсы и энергию", - говорится на веб-сайте компании. "Как промышленная революция уступила место торговле, экономическому изобилию, новым общинам и высокоскоростному транспорту - наша дорога в космос открывает дверь в бесконечное и все же немыслимое будущее поколений".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили ради спасения Земли затемнить Солнце.

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Теги: Джефф Безос, климат
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Комментариев (5)
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zveroboy111    20.02.2020, 09:45
Оценка:  0
zveroboy111
Є пропозиція: менше жерти.
zveroboy111    20.02.2020, 09:44
Оценка:  0
zveroboy111
Це як повечеряти в ресторації, а наступного дня до туалету вдома, або на роботі. Там пожерли, тут посерли. Перше легко поміняти, а друге - хвундамент і його не поміняти. От б'ємося головою об один і той же унітаз.
zveroboy111    20.02.2020, 09:37
Оценка:  0
zveroboy111
Тобто, жерти будемо у космічному просторі, а серти вдома - на Землі? А чим більше жереш, тим більше сереш. Закон зберігання!
zveroboy111    20.02.2020, 09:33
Оценка:  +1
zveroboy111
Тю. А мені казали, що рівень культури людини визначається не тим, де і як вона жере, а де і як вона сере після того, як пожере.
zveroboy111    20.02.2020, 09:33
Оценка:  0
zveroboy111
Тю. А мені казали, що рівень культури людини визначається не тим, де і як вона жере, а де і як вона сере після того, як пожере.
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