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Телефон с искусственным интеллектом будет блокировать ваши голые селфи

Комментариев: 2
При этом смартфон стоит всего 180 долларов.
Tone E20
Tone E20
entertainmentbox.com

По данным одного исследования, проведенного в 2014 году, чуть менее 50% взрослых американцев посылали обнаженные фотографии (или видео), в то время как опрос Cosmo того же года показал, что 89% женщин делали голые фотографии. Теперь одна японская телефонная компания говорит: "Нет, может быть, это не такая хорошая идея".

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E20 - это новый бюджетный Android-телефон от японской компании Tone. Он имеет три камеры, несмотря на то, что стоит всего 180 долларов. Но его самая существенная особенность - Защита смартфона. Это программное обеспечение с искусственным интеллектом в приложении камеры, которое блокирует сохранение обнаженных селфи. Если вы сделаете снимок, который, как подозревает алгоритм обработки изображения телефона, является обнаженным, он заблокирует сохранение этой фотографии в вашей галерее.

Эта функция нацелена на то, чтобы защитить молодых японцев от использования съемки фотографий, о которых они могут когда-нибудь пожалеть. E20 также может подключаться к телефону другого человека, чтобы предупредить родителя или опекуна, если их ребенок попытается сделать неподходящую фотографию.

ИИ, обладающий способностью распознавать содержимое фотографии, используется такими компаниями, как Facebook и Google, чтобы остановить опасное распространение нелегального контента. 

Напомним, ранее сообщалось, что интимные фото владельцев iPhone защитит искусственный интеллект.

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Теги: телефон, Япония, селфи, искусственный интеллект
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.02.2020, 18:14
Оценка:  0
гость
Гы такой телефон точно не будет пользоваться спросом.
Антибес    19.02.2020, 17:35
Оценка:  0
Антибес
А когда наши"патриоты"создадут хоть какой-нибудь"Svidophone" ;,который не будет включаться без десятикратного вопля про дядю Славу с Украины и сотни скачков?
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