Хакеры начали атаковать компьютеры с Windows 7

Устаревшая, но популярная операционка стала мишенью злоумышленников.

В отчете об угрозах Webroot за 2020 год исследователи проанализировали образцы из более чем 37 миллиардов URL-адресов, 842 миллионов доменов, 4 миллиардов IP-адресов, 31 миллиона активных мобильных приложений и 36 миллиардов записей о поведении файлов.

Отчет по количеству зараженных домашних и рабочих ПК по странам helpnetsecurity.com

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Количество фишинговых URL-адресов выросло на 640% в 2019 году

1 из 4 вредоносных URL-адресов размещен на не вредоносном домене.

Было найдено 8,9 миллиона URL-адресов, на которых размещен сценарий криптографии.

Самые популярные сайты, выдаваемые за фишинговые сайты или киберпреступниками, - это Facebook, Microsoft, Apple, Google, PayPal и Dropbox.

Пять основных типов веб-сайтов, которые выдаются за фишинговые сайты, - это криптообмен (55%), игры (50%), электронная почта (40%), финансовые учреждения (40%) и платежные услуги (32%).

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Увеличение количества вредоносных программ для Windows 7

93,6 процента обнаруженных вредоносных программ были уникальными для одного ПК - самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

85 процентов угроз скрываются в одном из четырех мест: % temp%,% appdata%,% cache% и% windir%, причем более половины угроз (54,4%) на бизнес-ПК скрываются в папках% temp%. Этот риск можно легко уменьшить, установив политику Windows, запрещающую запуск программ из временного каталога.

IP-адреса, связанные с эксплойтами Windows, выросли на 360 процентов, причем большинство эксплойтов предназначено для устаревших операционных систем.

Вероятность заражения потребительских ПК почти в два раза выше, чем у ПК

Данные показывают, что регионы, наиболее подверженные заражению, также имеют самые высокие показатели использования старых операционных систем.

Из инфицированных потребительских устройств более 35 процентов были заражены более трех раз, и почти 10 процентов столкнулись с шестью или более инфекциями.

Сохраняющаяся небезопасность потребительских ПК подчеркивает риск, с которым компании сталкиваются, позволяя сотрудникам подключаться к бизнес-сетям со своих персональных устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры украли данные у целой страны.