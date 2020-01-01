Хакеры начали атаковать компьютеры с Windows 7
Устаревшая, но популярная операционка стала мишенью злоумышленников.
В отчете об угрозах Webroot за 2020 год исследователи проанализировали образцы из более чем 37 миллиардов URL-адресов, 842 миллионов доменов, 4 миллиардов IP-адресов, 31 миллиона активных мобильных приложений и 36 миллиардов записей о поведении файлов.
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Количество фишинговых URL-адресов выросло на 640% в 2019 году
- 1 из 4 вредоносных URL-адресов размещен на не вредоносном домене.
- Было найдено 8,9 миллиона URL-адресов, на которых размещен сценарий криптографии.
- Самые популярные сайты, выдаваемые за фишинговые сайты или киберпреступниками, - это Facebook, Microsoft, Apple, Google, PayPal и Dropbox.
- Пять основных типов веб-сайтов, которые выдаются за фишинговые сайты, - это криптообмен (55%), игры (50%), электронная почта (40%), финансовые учреждения (40%) и платежные услуги (32%).
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Увеличение количества вредоносных программ для Windows 7
- 93,6 процента обнаруженных вредоносных программ были уникальными для одного ПК - самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
- 85 процентов угроз скрываются в одном из четырех мест: % temp%,% appdata%,% cache% и% windir%, причем более половины угроз (54,4%) на бизнес-ПК скрываются в папках% temp%. Этот риск можно легко уменьшить, установив политику Windows, запрещающую запуск программ из временного каталога.
- IP-адреса, связанные с эксплойтами Windows, выросли на 360 процентов, причем большинство эксплойтов предназначено для устаревших операционных систем.
Вероятность заражения потребительских ПК почти в два раза выше, чем у ПК
- Данные показывают, что регионы, наиболее подверженные заражению, также имеют самые высокие показатели использования старых операционных систем.
- Из инфицированных потребительских устройств более 35 процентов были заражены более трех раз, и почти 10 процентов столкнулись с шестью или более инфекциями.
- Сохраняющаяся небезопасность потребительских ПК подчеркивает риск, с которым компании сталкиваются, позволяя сотрудникам подключаться к бизнес-сетям со своих персональных устройств.
Напомним, ранее сообщалось, что хакеры украли данные у целой страны.
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