Видео дня: Проверка вирусных лайхаков из ТикТока

Сразу два блогера проверили лайфхаки и попали в тренды YouTube.

Проверил ВИРУСНЫЕ ЛАЙФХАКИ из ТИК ТОКА

В этом видео блогер А4 проверил вирусные лайфхаки из ТикТока. Какие-то лайфхаки оказались фейком, а какие-то были на удивление работающие. Он выбрал самые необычные лайфхаки, которые еще никто не проверял.

Проверил ВИРУСНЫЕ ЛАЙФХАКИ из ТИКТОКА..**ОНИ РАБОТАЮТ**

Еще один блогер - ЕГОРИК - также проверил лайфхаки из ТикТока.

"В этом видео ты узнаешь, что лайфхаки из тик тока бывают не только полезными, но и залипательными. Сейчас я буду их проверять, и мы узнаём-действительно ли они правдивые или это всего лишь ложь?" - написал блогер.

Напомним, ранее в тренды попали Comment Out - Влад Бумага х Егор Крид и Что едят в армии Швеции.