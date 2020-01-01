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Видео дня: Проверка вирусных лайфхаков из ТикТока

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Сразу два блогера проверили лайфхаки и попали в тренды YouTube.

Проверил ВИРУСНЫЕ ЛАЙФХАКИ из ТИК ТОКА

В этом видео блогер А4 проверил вирусные лайфхаки из ТикТока.  Какие-то лайфхаки оказались фейком, а какие-то были на удивление работающие. Он выбрал самые необычные лайфхаки, которые еще никто не проверял.

Проверил ВИРУСНЫЕ ЛАЙФХАКИ из ТИКТОКА..**ОНИ РАБОТАЮТ**

Еще один блогер - ЕГОРИК - также проверил лайфхаки из ТикТока. 

“В этом видео ты узнаешь, что лайфхаки из тик тока бывают не только полезными, но и залипательными. Сейчас я буду их проверять, и мы узнаём-действительно ли они правдивые или это всего лишь ложь?“ - написал блогер.

Напомним, ранее в тренды попали Comment Out - Влад Бумага х Егор Крид и Что едят в армии Швеции.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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