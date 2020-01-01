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Защищенный смартфон против раскаленного металла: Эксперименты

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Выдержит ли смартфон погружение в расплавленный металл.

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Блогер TimOn ChaveS решил провести эксперименты с расплавленным алюминием. Сначала он на одну секунду погрузит защищенный смартфон в жидкий металл, чтобы проверить эффект Лейденфроста на неживом предмете.

Также он проверит эксперимент, который когда-то сделали Разрушители мифов - погрузит руку в жидкий металл. Точнее, не руку, а свиное копыто. Также проверку пройдет и говяжий язык.

Напомним, ранее блогеры показали, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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