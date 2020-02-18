Программист создал шапку-невидимку для веб-камеры

Любой может исчезнуть из кадра.

Скрипт позволяет вам исчезнуть из кадра Скриншот видео

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Скрипт для удаления людей в режиме реального времени из видео создал программист Джейсон Майес. На видео вы полностью исчезаете, при этом не нужно использовать какие-то программы или технические устройства. Скрипт удаляет движущийся предмет, оставляя фон нетронутым.

Сама технология находится в тестовом режиме, но любой желающий может проверить работу шапки-невидимки прямо в браузере. Достаточно открыть страницу и включить веб-камеру, дав ей разрешение на запись.

Как это работает - показывает сам автор.

Напомним, ранее сообщалось, что костюм невидимки можно приобрести за $225.