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Видео дня: Comment Out - Влад Бумага х Егор Крид и Что едят в армии Швеции

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В тренде - развлекательное шоу и эксперимент.

ЧТО ЕДЯТ В АРМИИ ШВЕЦИИ?

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Блогеры из SlivkiShow решили проверить, что едят в армии Швеции и взяли военный паек, решив посмотреть, что входит в его состав. 

Состав сухпайка приятно удивил блогеров и даже заставил завидовать шведским солдатам.

Comment Out #18 / Влад Бумага х Егор Крид

Влад Бумага и Егор Крид участвуют в новом выпуске Comment Out. 

Правила шоу Comment Out: На столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, днем ранее в тренды попали Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия) и Евровидение 2020.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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