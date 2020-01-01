Ученый: Поиску инопланетян надо уделять больше внимания

Программа поиска разумной жизни должна получить большее финансирование.

Многие десятилетия правительства избегали исследований в области поиска инопланетной жизни. Об этом заявил Энтони Бизли, директор Национальной радиоастрономической обсерватории США в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

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На встрече Американской ассоциации содействия развитию науки в Сиэтле он дали интервью Би-Би-Си, в котором рассказал об основных проблемах проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence — название проектов по поиску внеземных цивилизаций).

“Мы хотели бы, чтобы SETI превратился из небольшой группы ученых и инженеров в Калифорнии, изолированной от научных кругов, в такую ​​же неотъемлемую часть астрономии и астрофизики, как любая другая область исследований“, - заявил Бизли

Королевский астроном, профессор лорд Рис сказал Би-би-си, что, учитывая, что Большой Адронный Коллайдер стоимостью в несколько миллиардов фунтов еще не достиг своей цели по поиску субатомных частиц, выходящих за рамки современной теории физики, правительствам следует рассмотреть возможность скромного финансирования SETI в несколько миллионов фунтов.

“Я чувствовал бы себя гораздо более уверенно, предоставляя аргументы в пользу SETI, чем для ускорителя частиц“, - рассказал Рис.

NASA финансировало поиск внеземного разума на сумму 10 миллионов долларов в год. Но финансирование было отменено в 1993 году после введения в действие законодательства сенатором Ричардом Брайаном, который считал, что это пустая трата денег.

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“Надеюсь, это будет конец марсианского охотничьего сезона за счет налогоплательщика“, - сказал он тогда.

С тех пор не было никакого существенного государственного финансирования SETI в США или где-либо еще в мире, хотя так называемая астробиология ищет доказательства существования простых организмов из химических сигнатур в атмосфере других миров, получая все большую поддержку.

В то время были обнаружены первые несколько планет, вращающихся вокруг далеких звезд, но не было известно, сколько их еще. Теперь мы знаем, что много: почти 4000 были обнаружены на сегодняшний день.

Именно это развитие, по словам доктора Сиемона, убедило многих уважаемых ученых, что к поиску разумной жизни в других мирах следует относиться более серьезно.

“С тех пор, как люди подняли глаза на ночное небо и задались вопросом: “есть ли кто-нибудь там?“ Теперь у нас есть возможность ответить на этот вопрос и, возможно, сделать открытие, которое может стать самым глубоким научным открытием в истории человечества“.

Напомним, ранее астрофизик назвал причины молчания инопланетян.