SpaceX запускает новые спутники глобального интернета: Прямая трансляция
SpaceX запускает еще одну партию из 60 спутников Starlink, чтобы присоединиться к уже существующей группе спутников, что доведет их общее количество до 300.
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Это третий запуском Starlink в этом году. Запуск также станет потенциально рекордной демонстрацией возможности многоразового использования Falcon 9. SpaceX запускает уже использованную ракету с минимальным разрывом по времени после предыдущего запуска.
Используемый сегодня ускоритель Falcon 9 уже совершал полеты три раза, в том числе в мае, июле, а затем еще раз в декабре 2019 года. С момента прошлого запуска прошло всего 63 дня. Ранее перерыв для Falcon 9 составлял 72 дня.
SpaceX использует более новую итерацию своей ракеты, которую он впервые представил в 2018 году, и которая призвана еще больше увеличить ее повторное использование по сравнению с более ранними версиями.
Трансляция запуска начнется примерно за 15 минут до старта. Сам старт намечен на 17:05 по киевскому времени.
Напомним, прошлый вывод спутников Starlink состоялся 27 января.
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