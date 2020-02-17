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SpaceX запускает новые спутники глобального интернета: Прямая трансляция

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60 спутников Starlink должны выйти на орбиту.
SpaceX запустит новые спутники Starlink
SpaceX запустит новые спутники Starlink
SpaceX

SpaceX запускает еще одну партию из 60 спутников Starlink, чтобы присоединиться к уже существующей группе спутников, что доведет их общее количество до 300. 

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Это третий запуском Starlink в этом году. Запуск также станет потенциально рекордной демонстрацией возможности многоразового использования Falcon 9. SpaceX запускает уже использованную ракету с минимальным разрывом по времени после предыдущего запуска.

Используемый сегодня ускоритель Falcon 9 уже совершал полеты три раза, в том числе в мае, июле, а затем еще раз в декабре 2019 года. С момента прошлого запуска прошло всего 63 дня. Ранее перерыв для Falcon 9 составлял 72 дня.

SpaceX использует более новую итерацию своей ракеты, которую он впервые представил в 2018 году, и которая призвана еще больше увеличить ее повторное использование по сравнению с более ранними версиями.

Трансляция запуска начнется примерно за 15 минут до старта. Сам старт намечен на 17:05 по киевскому времени.

Напомним, прошлый вывод спутников Starlink состоялся 27 января

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Теги: Starlink, SpaceX, прямая трансляция, видео
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.02.2020, 20:57
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гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Америка запускает спутники, а в это время, уе.б.ан Рабинович, из ОПГ "За життя", предлагает съездить к кацапским выблядкам на так называемый "День победы"!
Мразь жидовская, паскуда!
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