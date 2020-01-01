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TCL выпустит собственный гибкий смартфон

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Смартфон будет иметь горизонтальный экран-слайдер.
Изображение нового складного смартфона
Изображение нового складного смартфона
TCL

Складные телефоны, такие как Galaxy Z Flip и Motorola Razr, - не единственный способ для мобильных телефонов удвоить свой размер экрана в этом году. Портал CNET узнал, что TCL работает над телефоном с выдвижным экраном. Основываясь на изображениях, полученных CNET, у него есть экран, который вы раздвигаете, превращая смартфон в планшет. 

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Судя по изображением, смартфон имеет экран-«водопад», края которого заходят за торцы. Также телефон получит двойную селфи-камеру и четырехмодульную заднюю камеру.

Когда именно компания официально анонсирует смартфон - неизвестно.

По словам источника издания, этот телефон должны были показать на Mobile World Congress в этом месяце. Но крупнейшее мобильное шоу было отменено в связи с глобальным распространением коронавируса.

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Теги: TCL, смартфон, гибкий смартфон
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