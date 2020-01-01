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Радиация против тараканов: Эксперименты

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Смогут ли тараканы пережить облучение?

Есть миф, что в случае тотальной ядерной войны выживут только тараканы. Блогер из Химия – Просто решил проверить это.

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Есть три способа проверить. Первый - теоретический. Но он скучный. Второй - устроить глобальную войну и проверить. Но вряд ли мы доживем до ее окончания, чтобы проверить, кто выживет. И третий вариант - устроить эту войну в миниатюре. 

Напомним, ранее блогеры показали, какой источник радиации есть в каждом доме.

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Теги: видео, эксперименты, радиация
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