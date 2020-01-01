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Galaxy Z Flip проверили на прочность

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Блогер проверил смартфон в тесте на прочность и долговечность.
Galaxy Z Flip оказался не очень прочным
Galaxy Z Flip оказался не очень прочным
samsung

Samsung Galaxy Z Flip был выпущен на прошлой неделе с большой помпой. Телефон обещал стать улучшением первого складного телефона компании, Galaxy Fold.

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Смартфон имеет 6,7-дюймовый дисплей и небольшой экран на крышке для отображения уведомлений, времени и другой информации. Экран изготовлен из ультратонкого стекла и улучшенных петель для предотвращения попадания мусора между экранами.

После неоднозначного старта Galaxy Fold, у которой было множество проблем, Samsung надеялась сохранить лицо в индустрии складных телефонов своим последним продуктом.

Блогер Зак Нельсон подверг телефон экстремальным стресс-тестам, нацеленным на все основные области, выделенные Samsung, включая новое стекло. Главный вопрос состоял в том, было ли это действительно стекло, поскольку тесты указывают, что это больше пластик.

"В целом я впечатлен Galaxy Z Flip. Если они изменят название своего материала на экране на что-то, кроме стекла, я бы дал ему 10/10, если говорить о складных телефонах. Единственная физическая характеристика, по которой этот материал можно назвать стеклом - это четкость. И я не думаю, что это справедливо для потребителей", - сказал он в описании видео.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung показал новый гибкий смартфон во время трансляции Оскара.

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Теги: Galaxy Z Flip, смартфон, видео
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