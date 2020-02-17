Huawei может отложить презентацию смартфона P40 из-за коронавируса
Официальный анонс флагманов Huawei P40 может быть отложен. Компания хотела показать новинки на выставке MWC 2020, но ее отменили практически в последний момент из-за вспышки коронавируса. На выставке ожидался анонс гибкого смартфона Mate Xs и других продуктов. Презентация же P40 должна пройти в марте в Париже. Но и эту презентацию могут или отменить, или перенести.
Читай также: Коронавирус: Huawei создал приложение для бесконтактного управления лифтом
Сетевые источники заявляют, что угроза коронавируса может внести коррективы в планы Huawei. Так, вместо P40 компания в марте покажет гибкий смартфон Mate Xs. А презентация нового флагмана будет перенесена на более поздние сроки или вообще пройдет только в видео онлайн-трансляции
Сейчас известно, что в серии P40 будет два смартфона: сам P40 и версия P40 Pro. Оба смартфона получат многомодульную камеру, процессор Kirin 990 и поддержку сетей 5G.
Напомним, ранее сообщалось, что Сразу четыре компании отменили презентации из-за коронавируса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил