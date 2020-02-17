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Huawei может отложить презентацию смартфона P40 из-за коронавируса

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После отмены выставки MWC 2020 многие компании пересмотрели анонс своих продуктов.
Презентацию могут отменить
Презентацию могут отменить
EPA/UPG

Официальный анонс флагманов Huawei P40 может быть отложен. Компания хотела показать новинки на выставке MWC 2020, но ее отменили практически в последний момент из-за вспышки коронавируса. На выставке ожидался анонс гибкого смартфона Mate Xs и других продуктов. Презентация же P40 должна пройти в марте в Париже. Но и эту презентацию могут или отменить, или перенести.

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Сетевые источники заявляют, что угроза коронавируса может внести коррективы в планы Huawei. Так, вместо P40 компания в марте покажет гибкий смартфон Mate Xs. А презентация нового флагмана будет перенесена на более поздние сроки или вообще пройдет только в видео онлайн-трансляции 

Сейчас известно, что в серии P40 будет два смартфона: сам P40 и версия P40 Pro. Оба смартфона получат многомодульную камеру, процессор Kirin 990 и поддержку сетей 5G. 

Напомним, ранее сообщалось, что Сразу четыре компании отменили презентации из-за коронавируса.

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Теги: Huawei, коронавирус, P40
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Комментариев (1)
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zheka-uybok  (аноним)  17.02.2020, 12:32
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zheka-uybok
нам скрепопоносным лапотникам пофиг! у на робот Федя и блины с лопаты!
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