Huawei может отложить презентацию смартфона P40 из-за коронавируса

После отмены выставки MWC 2020 многие компании пересмотрели анонс своих продуктов.

Официальный анонс флагманов Huawei P40 может быть отложен. Компания хотела показать новинки на выставке MWC 2020, но ее отменили практически в последний момент из-за вспышки коронавируса. На выставке ожидался анонс гибкого смартфона Mate Xs и других продуктов. Презентация же P40 должна пройти в марте в Париже. Но и эту презентацию могут или отменить, или перенести.

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Сетевые источники заявляют, что угроза коронавируса может внести коррективы в планы Huawei. Так, вместо P40 компания в марте покажет гибкий смартфон Mate Xs. А презентация нового флагмана будет перенесена на более поздние сроки или вообще пройдет только в видео онлайн-трансляции

Сейчас известно, что в серии P40 будет два смартфона: сам P40 и версия P40 Pro. Оба смартфона получат многомодульную камеру, процессор Kirin 990 и поддержку сетей 5G.

Напомним, ранее сообщалось, что Сразу четыре компании отменили презентации из-за коронавируса.