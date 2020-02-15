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Как получить мороженое из хлора: Эксперименты

Комментариев: 4
Хлор – газ при обычных условиях. Но если его охладить то можно получить твердый газ.

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Способов получения хлора - великое множество. Самые простые покажут в этом видео.

Также в ролике вы узнаете, опасно ли вдыхать хлор, что будет с цветами, попавшими в хлор, историю происхождения этого газа и можно ли сделать мороженое из газа?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать синий арбуз.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (4)
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kiev13    15.02.2020, 12:13
Оценка:  0
kiev13
эти хуевы алигархи еще начнут продавать детям не своим конешно ю из китайских порошков...беня это ты выробнык..?
крымчанин  (аноним)  15.02.2020, 11:07
Оценка:  -4
крымчанин
ха ха ха
СВИНОРЫЛЫЕ нищеброды не только уберают говно , но и жрут его!!!
Для хохлятских СВИНЕЙ сделали исскуственное сало, мороженное из газа!!!
УКРОУБЛЮДКИ смешите весь мир дальше!!!!
СтальнаяКрыса    15.02.2020, 11:37
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Ты ватник кaцaпcкий, зайди в Ютуб, найди это видео и посмотри раздел "О канале". Это видео ведёт дурак российский. Почему бигмир его использует не пойму.
mafiя    15.02.2020, 13:33
Оценка:  +1
mafiя
В рашке говно вообще не убирают- его просто выливают на улицу, а еще лепят скульптуры.В парадняки выливают еще.
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