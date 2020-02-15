Как получить мороженое из хлора: Эксперименты

Хлор – газ при обычных условиях. Но если его охладить то можно получить твердый газ.

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Способов получения хлора - великое множество. Самые простые покажут в этом видео.

Также в ролике вы узнаете, опасно ли вдыхать хлор, что будет с цветами, попавшими в хлор, историю происхождения этого газа и можно ли сделать мороженое из газа?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать синий арбуз.