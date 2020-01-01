Мягким роботам сделали чувствительную кожу

Решение подсказало японское искусство оригами.

Неуклюжим роботам дали шанс на улучшение координации после того, как исследователи MIT нашли новый способ помочь им ориентироваться.

Читай также: Американцы создали мягкого робота

Система дает мягким роботам большую осведомленность об их движениях, анализируя данные о движении и положении через "сенсорную" кожу.

Компьютер собирает информацию от датчиков на теле робота. Затем модель глубокого обучения анализирует данные, чтобы оценить трехмерную конфигурацию робота.

Датчики состоят из проводящих силиконовых листов, которые исследователи нарезают на узоры, вдохновленные киригами - разновидностью оригами, которая включает в себя как резку, так и складывание бумаги. Эти рисунки делают материал достаточно гибким и растягивающимся, чтобы его можно было применять для мягких роботов.

Глубокая нейронная сеть затем захватывает сигналы от датчиков, чтобы предсказать лучшую конфигурацию для робота.

Читай также: Робот впервые самостоятельно сделал операцию

Система направлена ​​на преодоление проблемы управления мягкими роботами, которые могут двигаться в бесчисленных направлениях, давая им "проприоцепцию" - понимание их положения и движений. Это может в конечном итоге сделать искусственные конечности чувствительными при работе с объектами.

Исследователи использовали эту систему, чтобы научить робота в форме хобота слона предсказывать свое собственное положение при вращении и расширении.

"Мы хотим использовать эти мягкие роботизированные стволы, например, чтобы они автоматически ориентировались и контролировали себя, собирали вещи и взаимодействовали с миром", - сказал исследователь MIT Райан Труби, соавтор статьи, описывающей, как работает система. "Это первый шаг к более сложному автоматизированному управлению".

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA создают мягких роботов для космоса.