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Коронавирус: Huawei создал приложение для бесконтактного управления лифтом

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Чтобы не касаться кнопок, лифтом можно управлять телефоном.

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Чтобы избежать контакта между людьми и кнопками лифта, тем самым снизить риск заражения вирусом, Huawei и Wanglong Intelligent запустили бесконтактное интеллектуальное решение для лифта. Оно позволяет управлять лифтом, кодовыми замками, камерами и другими устройствами на основе платформы “Интернет вещей“.

Приложение будет бесплатным
Приложение будет бесплатным
toutiao.com

Главная фишка приложения - оно до 30 июня 2020 года будет абсолютно бесплатным для государственных органов, школ, предприятий, университетов и других бюджетных структур.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ухани начали использовать роботов для дезинфекции.

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Теги: коронавирус, лифт, приложение
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