Фото дня: Как выглядит айсберг под водой

Удивительный снимок сделали на юго-востоке Гренландии.

Вы наверное знаете, что 90 процентов айсберга находится под водой. Но Тобиас Фридрих с вами не согласится: он погружается в опасно холодные воды, чтобы увидеть и сфотографировать айсберги.

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"Я хочу показать людям, как там красиво", - говорит Фридрих.

Фридрих сделал этот снимок айсберга во время погружения во фьорде Тасиилак в юго-восточной Гренландии в 2012 году. Это был август, и айсберги плыли вдоль побережья. Над водой они выглядели неровно, но внизу они были круглыми, как "гигантские мячи для гольфа", говорит он.

Одной поездки было недостаточно. И двух. Фридрих вернулся в третий раз в марте прошлого года, когда фьорд был заморожен, обездвиживая сотни айсбергов. Каждый день в течение двух недель он и другой дайвер катались на снегоходах, охотясь на поразительные формирования. Они пилили три треугольника во льду толщиной 60 сантиметров возле основания каждого айсберга: один вход и два выхода на случай, если кому-то понадобится воздух.

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На глубине Фридрих наслаждался потрясающим видом на айсберги во всей их красе. Он снял сотни фотографий, включая приведенную выше, что принесло ему награду на 8-м ежегодном конкурсе подводного фотоискусства Ocean Art. Захваченный цифровой зеркальной камерой, заключенной в подводный корпус, он снял другого дайвера под айсбергом. Фонарик дайвера освещает его контуры льдины снизу, в то время как дневной свет прорывается сверху, создавая внушающий благоговение рельеф.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой ледник Антарктиды начал таять быстрее.