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Видео дня: Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra - первый взгляд

Комментариев: 1
В тренде - технообзоры и жизненные ситуации.

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra - первый взгляд

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На Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra и многое другое. Блогер Wylsacom уже получил три новые модели и сделал на них первый обзор.

Что из себя представляют новые смартфоны - смотри в видео.

БОЛЬШОЙ, СРЕДНИЙ или МАЛЕНЬКИЙ РОЖОК ЧЕЛЛЕНДЖ !

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В этом видео блогеры из A4 заполняют большой, средний или маленький рожок ингредиентами, которые подготовил А4. Тот, кто не съедает весь рожок, получает лед в трусы и сидит так, пока он не растает.

Напомним, ранее в тренды попали 13 причесок на День Св. Валентина и Купили авто из частной коллекции.

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Теги: видео, видео дня, эксперименты
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.02.2020, 11:54
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гость
говно говном. 108 МП... да не мегапиксели решают... моя старая зеркала фото сделает в раз 100 лучше, чем этот мусор с 108 мп
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