Видео дня: Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra - первый взгляд
Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra - первый взгляд
Читай также: Видео дня: Самые необычные внедорожники всех времен
На Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra и многое другое. Блогер Wylsacom уже получил три новые модели и сделал на них первый обзор.
Что из себя представляют новые смартфоны - смотри в видео.
БОЛЬШОЙ, СРЕДНИЙ или МАЛЕНЬКИЙ РОЖОК ЧЕЛЛЕНДЖ !
Читай также: Видео дня: Бой Нурмагомедов против Порье и Свобода слова
В этом видео блогеры из A4 заполняют большой, средний или маленький рожок ингредиентами, которые подготовил А4. Тот, кто не съедает весь рожок, получает лед в трусы и сидит так, пока он не растает.
Напомним, ранее в тренды попали 13 причесок на День Св. Валентина и Купили авто из частной коллекции.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил