Видео дня: Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra - первый взгляд

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Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra - первый взгляд

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На Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra и многое другое. Блогер Wylsacom уже получил три новые модели и сделал на них первый обзор.

Что из себя представляют новые смартфоны - смотри в видео.

БОЛЬШОЙ, СРЕДНИЙ или МАЛЕНЬКИЙ РОЖОК ЧЕЛЛЕНДЖ !

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В этом видео блогеры из A4 заполняют большой, средний или маленький рожок ингредиентами, которые подготовил А4. Тот, кто не съедает весь рожок, получает лед в трусы и сидит так, пока он не растает.

Напомним, ранее в тренды попали 13 причесок на День Св. Валентина и Купили авто из частной коллекции.