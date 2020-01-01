Бледно-голубая точка: В NASA отметили юбилей эпохального снимка

14 февраля 1990 года космический корабль NASA Voyager-1 сделал одну из самых знаковых фотографий космической эры.

Эта фотография известна как "Бледно-голубая точка", оригинальное изображение показало Землю как крошечное пятнышко в полосе яркости, вызванное попаданием солнечного света на инструмент космического корабля. Эта фотография была результатом кампании, проведенной ученым Карлом Саганом, чтобы убедить NASA развернуть Voyager-1 и сфотографировать планету, с которой началась его история. Спустя 34 минуты камера космического корабля отключилась, чтобы зонд мог экономить электроэнергию.

Во время той же последовательности изображений Voyager-1 также сфотографировал пять других планет и Солнце, в общей сложности 60 изображений, которые NASA прозвало "Семейный портрет Солнечной системы".

Семейный портрет NASA

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К юбилею Кевин Гилл, инженер Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии и процессор обработки изображений придали фотографии новый вид. Во время процесса он получил информацию от Кэнди Хансен и Уильяма Космана, которые помогли спланировать оригинальную фотографию.

"Эта обновленная версия использует современное программное обеспечение и методы обработки изображений, чтобы вернуться к известному снимку Voyager, пытаясь при этом уважать исходные данные и намерения тех, кто планировал изображения", - говорится в заявлении NASA.

Исходные кадры NASA

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Исходная фотография представляла собой подборку изображений, сделанных с использованием трех разных цветовых фильтров. На новом изображении эти каналы были перебалансированы, чтобы изображение выглядело более четким, и луч солнечного света, окружающий Землю, был отрегулирован так, чтобы выглядеть белым, как солнечный свет для наших глаз.

Напомним, ранее NASA показало год жизни Земли в одном коротком видео.