Снимки - космос: Смартфон Mi 10 Pro снял Землю с орбиты
Фото Земли с орбиты были сделаны на новый флагман Xiaomi .
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Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что Mi 10 Pro совершил полет в космос, где были сделаны снимки нашей планеты.
Эти фото уже выложили в Сеть, подчеркивая уникальность 108 Мп камеры смартфона. Посмотрите на снимки.
К слову, Xiaomi Mi 10 Pro возглавил рейтинг DxOMark, набрав больше всего баллов среди камер смартфонов.
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