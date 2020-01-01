Интеллектуальная уборка: как правильно выбрать робот-пылесос

Сегодня робот-пылесос можно купить за вполне адекватные деньги. Этот гаджет позволит вам не тратить время на ежедневную уборку и сделает ваш быт еще легче. Разбираемся в том, чем отличаются роботы-пылесосы и что нужно знать при их покупке.

Сотни тысяч людей по всему миру ежедневно используют различные смарт-гаджеты и испытывают преимущества дистанционного управления бытовыми приборами вроде чайников, розеток, лампочек. Некоторые смарт-гаджеты могут стать реальными помощниками в быту, и избавить вас от рутинной домашней работы. В данной статье речь пойдет о роботах-пылесосах, - эти портативные устройства экономят ваше время и практически незаметно поддерживают чистоту в доме.

Сложный выбор

Как и в случае с другими электронными устройствами, цена далеко не всегда является определяющим фактором для роботов-пылесосов. При покупке этого гаджета нужно в первую очередь обращать внимание на то, какую конструкцию он имеет, для какой уборки предназначен, как работает навигационная система и еще несколько определяющих категорий. Изучим некоторые из них.

Типы уборки

На рынке можно найти три основных типа роботов-пылесосов: собственно пылесос, полотёр и пылесос с влажной уборкой. Первый тип – самый популярный, поскольку предназначен для сбора пыли и мелкого мусора в помещении. В большинстве случаев такие роботы оснащены вращающимися цилиндрическими щетками-валиками, которые помогают собирать мусор. Если щетки нет - качество уборки будет заметно хуже. Робот-полотёр нужен только для влажной уборки. Это устройство может отмыть даже въевшуюся грязь и жирные пятна. Специальные салфетки, которые крепятся на вибрирующую поверхность полотера, и дозированное разбрызгивание воды или средства для уборки позволяет очистить любое твердое покрытие пола. Робот-пылесос с функцией влажной уборки — это смесь двух предыдущих типов устройств, но его эффективность гораздо ниже. Такие модели смачивают водой прикрепленную салфетку к пылесосу и протирают пол, поэтому качество уборки оставляет желать лучшего. Классический робот-пылесос - наиболее практичное смарт-устройство, которое подходит для сухой уборки в доме. А для генеральной уборки лучше покупать два отдельных устройства.

С чего начать?

Чтобы определить на что способен робот-пылесос - достаточно перевернуть устройство вверх ногами (точнее колесиками). По центру пылесоса вы увидите отверстие пылесборника, через которое мусор попадает в бак. Наиболее практичные модели оснащаются одной или двумя основными турбо-щетками для сбора самого мелкого мусора, волос и шерсти с ковров и других поверхностей.

Рис. 1. Рабочая поверхность робота-пылесоса Panda - отсутствует щетка для сбора мусора (зона расположения выделена красным пунктиром)

Робот-пылесос без щеток (рис. 1) не сможет поднять тяжелый мусор и будет бесполезным на ковре. Принципиально отличается результат уборки для пылесосов с одной и двумя щетками. На ковре разница достигает 40%.

Для уборки песка и крупного мусора на шероховатых поверхностях робот-пылесос с одной щеткой также неэффективен (Рис. 2).

Рис. 2 Рабочая поверхность робота-пылесоса Miele - одна щетка для сбора мусора (зона расположения щетки выделена красным пунктиром)

Принцип работы двух щеток запатентован американской компанией iRobot и заключается в том, что щетки движутся одна навстречу другой, поднимая и захватывая весь мусор с поверхности и забрасывая вверх в бак пылесоса (рис. 3).

Рис. 3. Рабочая поверхность робота-пылесоса IRobot (2 щетки)



В передней части робота-пылесоса обычно расположены боковые щетки. Эти вспомогательные инструменты предназначены для уборки в труднодоступных местах: в углах, вдоль стен и мебели. Они захватывают мусор и направляют его к турбо-щеткам, которые потом забрасывают весь мусор в бак. В Украине один из лучших вариантов компоновки роботов-пылесосов предлагает американский бренд iRobot. Система из двух турбо-щеток используется во всех моделях, начиная от бюджетной (с одной ворсистой щеткой и резиновым валиком) и заканчивая топовыми моделями с двумя резиновыми валиками. Резиновые валики упрощают уход за роботом-пылесосом: волосы и шерсть животных не запутываются, а сами валики легко очистить. Из-за патента iRobot на конструкцию своих щеток конкуренты не могут предложить аналогичные варианты своим клиентам. Кроме того, только у iRobot есть система распознавания загрязненных участков Dirt Detect: когда пылесос попадает на особо грязные участки пола – он несколько раз проезжает по этому месту для более тщательной уборки. Учитывайте и качество колес: крупные и подвижные варианты ходовой конструкции помогут пылесосу преодолевать самые сложные препятствия. Как показывает практика, самые эффективные гаджеты могут проехать препятствия высотой до 2 см.

Навигация

Существует мнение, что робот, который «рисует карту» - наиболее технологичный. Однако, основное предназначение робота-пылесоса – это чистота в доме. Навигация, конечно, важна, но для маленьких квартир (40-55 кв. м) эта функция не всегда полезна и переплачивать за нее смысла нет. Для работы без камеры робот-пылесос использует набор датчиков и сенсоров, которые помогают ориентироваться в пространстве, объезжать препятствия и убирать помещение. Навигация (наличие камеры или лазерного дальномера) необходима в квартирах от 60 кв. м или для домов с несколькими этажами, где пылесосу нужно помнить несколько разных карт. Также навигация полезна тем, что пылесос можно направить на уборку в конкретную комнату. Самым эффективным и продвинутым инструментом навигации остаются оптические сенсоры, которые обрабатывают и анализируют всю информацию о помещении и создают его визуальную карту. Модели iRobot оснащены технологиями умной навигации vSLAM и iAdapt, которые позволяют роботам-пылесосам этого бренда максимально эффективно ориентироваться в пространстве и убирать помещения.

Мощность и автономность

Производители, как правило, указывают данные о площади помещения, на которые рассчитаны их роботы-пылесосы. Чем больше препятствий расположено в доме - тем больше дистанции он преодолеет, поэтому лучше выбирать робот-пылесос с запасом в его характеристиках.

Дополнительные функции

Для большинства моделей роботов-пылесосов есть приложения для смартфонов с разными функциями, - от простых включить/выключить, до интеграции с голосовым управлением и настроек всевозможных параметров уборки, обозначения комнат на карте и установки запретных зон, куда робот не должен заезжать. В приложении можно увидеть отчет о каждой уборке и проверить эффективность работы робота-пылесоса. Не говоря уже о более распространенных функциях вроде настраивания времени и периодичности уборки. Существуют роботы-пылесосы с автоматическими системами сброса мусора, рассчитанные на несколько месяцев уборки

Вывод

При выборе робота-пылесоса важно опираться не только на его бренд, цену и заявленные характеристики, но и самостоятельно проверять технические данные: компоновку рабочей поверхности и всех элементов. Не забудьте определить, для какого типа поверхности и вариантов уборки вам нужен робот-пылесос, а также оцените площадь вашего помещения и сопоставьте с мощностью устройства. Благодаря запатентованным технологиям и наличию уникальных функций, которые не могут предложить другие производители, iRobot предлагает модели в разных ценовых сегментах, которые обеспечат самую качественную и высокотехнологичную уборку вашего дома.

Теперь вы знаете все, что нужно для выбора робота-пылесоса, который отлично справится с ежедневной уборкой и поддержкой чистоты в доме. Осталось только выбрать подходящую вам модель и наслаждаться преимуществами современных технологий.