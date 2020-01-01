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Oppo запатентовал смартфон с камерой в рамке

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Компания экспериментирует с расположением селфи-камеры.
Рендер по патенту Oppo
Рендер по патенту Oppo
letsgodigital.org

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В последние годы рамки вокруг смартфонов значительно уменьшились. Таким образом, наши мобильные телефоны могут иметь увеличенную поверхность дисплея без увеличения габаритных размеров. С тех пор мы видели множество альтернатив для фронтальной камеры. Сначала появилась спорная челка, затем стала популярной всплывающая камера, и в настоящее время все больше и больше телефонов оснащаются камерой-дырой - отверстием в экране для селфи камеры. Похоже, что у Oppo есть другая альтернатива.

Oppo подал патент, в котором передняя камера встроена в черную рамку экрана. Таким образом, камера вообще не выделяется, и можно оптимально использовать размер дисплея.

Рендер по патенту Oppo
Рендер по патенту Oppo
letsgodigital.org

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Патент Guangdong Oppo Mobile Telecommunications был подан в CNIPA в марте 2019 года. Патент на образец был одобрен китайским патентным ведомством 7 февраля 2020 года. В комплект входит не менее восьми цветных рендеров, на которых неизвестный смартфон Oppo показан со всех сторон. В дополнение к восьми цветным изображениям, есть также 16 эскизов продукта.

Черная граница экрана немного шире, чем у Reno 3. Это означает, что примерно 80% системы камер вписывается в рамки экрана. Следовательно, выемка оказывается значительно меньше, чем у обычной модели с челкой. Поэтому, кажется, это отличная альтернатива.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай стал рекордсменом по поданным патентным заявкам.

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Теги: Oppo, патент
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