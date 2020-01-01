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Объемные взрывы: Эксперименты

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Что такое объемный взрыв и почему они происходят?

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В научно-популярных фильмах часто показывают красивые процессы и снимать их красиво тоже давно научились. Есть замедленное видео, которое позволяет увидеть во всех подробностях то, что происходит за считанные доли секунды. Есть макрообъективы, которые позволяют рассмотреть в деталях нечто очень маленькое. Есть шлирен-камеры, которые показывают оптические неоднородности. Есть экшн-камеры, которые благодаря своим размерам проникают туда, куда человеческий взгляд добраться не может.

Что такое объемные взрывы, как происходит подрыв газовых баллонов и что такое дозвуковое горение.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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