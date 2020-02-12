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В Японии светильник будет имитировать небо над головой

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Дефицит солнечного света решили устранить при помощи специальной лампы.
Светильник имитирует небо
Светильник имитирует небо
Скриншот видео

Офисные помещения в Японии часто делаются так, что доступа к окнам просто нет. Отсутствие солнечного света приводит к депрессиям, что снижает эффективность работы. С этой проблемой решили бороться при помощи ламп. 

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Mitsubishi Electric создала светильник, который создает иллюзию безоблачного неба над головой. Помимо имитации голубого неба, светильник Misola создает иллюзию оконной рамы, которая подсвечивается с трех сторон, и оставляя одну сторону в тени. Автоматика регулирует освещенность рамок, и кажется, что солнце движется по небосклону. Также меняется и цветовая температура, что позволяет понять, сейчас день, утро или вечер.

Подобные лампы хотят устанавливать не только в офисах для снятия стресса, но и больницах и хосписах

Первые заказчики получат светильники к осени 2020 года. Полностью автоматическая модель будет стоить $6,8 тыс, а модель с ручным управлением $6,2 тыс.

Напомним, ранее сообщалось, что японские инженеры создали дисплей-пластырь.

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Теги: светильник, Япония
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.02.2020, 16:31
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гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
А вот видос, как сирийские мучачос, разъе...бали в говно, кацапских выблядков:

https://t.me/a_shtirl itz/3883

СЛАВА СИРИЙСКИМ МУЧАЧОСАМ! СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ СВОЛОТЕ!
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