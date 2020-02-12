В Японии светильник будет имитировать небо над головой
Офисные помещения в Японии часто делаются так, что доступа к окнам просто нет. Отсутствие солнечного света приводит к депрессиям, что снижает эффективность работы. С этой проблемой решили бороться при помощи ламп.
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Mitsubishi Electric создала светильник, который создает иллюзию безоблачного неба над головой. Помимо имитации голубого неба, светильник Misola создает иллюзию оконной рамы, которая подсвечивается с трех сторон, и оставляя одну сторону в тени. Автоматика регулирует освещенность рамок, и кажется, что солнце движется по небосклону. Также меняется и цветовая температура, что позволяет понять, сейчас день, утро или вечер.
Подобные лампы хотят устанавливать не только в офисах для снятия стресса, но и больницах и хосписах
Первые заказчики получат светильники к осени 2020 года. Полностью автоматическая модель будет стоить $6,8 тыс, а модель с ручным управлением $6,2 тыс.
Напомним, ранее сообщалось, что японские инженеры создали дисплей-пластырь.
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