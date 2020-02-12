Нацгвардию обучат стрельбе в виртуальной реальности

Благодаря современным технологиям, американские солдаты могут научиться основам эксплуатации всего, от гранатометов до пулеметов 50-го калибра, прежде чем они начнут реальные стрельбы.

Стрельба похожа на реальность businessinsider.com

Солдаты 1-го стрелкового полка Национальной гвардии Нью-Джерси, 1-114-й пехотный полк, недавно провели тренинг по виртуальной реальности по нескольким тяжелым вооружениям в Региональном учебном центре по обучению солдат и инструкторов в Объединенной базе McGuire-Dix-Lakehurst в Нью-Джерси,

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Капитан Джеймс Руане, командир компании, объяснил систему виртуальной реальности, рассказав, как она работает и как она помогает военному.

Эта система виртуальной реальности, известная как Unstabilized Gunnery Trainer (UGT), дает пользователям возможность работать с установленными пулеметами M240B, гранатометами Mk 19 и пулеметами 50-го калибра. Все тяжелое оружие - в виртуальном мире.

"Когда у наводчика есть защитные очки, он может осмотреться, и это похоже на то, что он находится в реальной обстановке миссии", - сказал Руан.

Система виртуальной реальности предназначена для имитации тяжелого оружия, установленного на транспортном средстве. В моделируемой среде обучения пользователи могут поражать спешенные и установленные цели, а также движущиеся транспортные средства и неподвижные цели.

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"Это те же типы целей, которые они будут поражать на стрельбище", - сказал Руане.

"Оружие" разработано так, чтобы чувствовалось и функционировало так же, как настоящий пулемет или гранатомет.



"Когда вы нажимаете на спусковой крючок, чувствуется такая же отдача, как у системы оружия. Так что он дает стрелку такой же реальный опыт, какой вы имеете в виртуальной среде".

Даже виртуальное оружие надо перезаряжать businessinsider.com

Например, чтобы стрелять из оружия, пользователь даже должен загрузить боеприпасы.



Однако у системы есть ограничения, которые не позволяют ей быть идеальной платформой обучения. Например, эта платформа не учитывает такие вещи, как застревание или смена ствола, несмотря на то, что обе эти проблемы являются важными элементами работы с тяжелым пулеметом.

Напомним, ранее сообщалось, что военные США использовали в Афганистане неизвестное оружие.