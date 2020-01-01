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США снова обвиняют Huawei в шпионаже

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Утверждается, что компания может иметь доступ ко всем мобильным сетям.
Власти США снова обвиняют компанию в шпионаже
Власти США снова обвиняют компанию в шпионаже
EPA/UPG

Как минимум уже 10 лет Huawei из-за бэкдоров в своем оборудовании может получать доступ к сетям во всем мире. Так утверждают власти США, сообщает The Wall Street Journal.

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"У нас есть доказательства того, что Huawei обладает секретной способностью получать доступ к носящей закрытый характер и личной информации в системах, которыми она управляет и продаёт по всему миру", - сказал советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Впервые такая возможность была замечена при подключении сетевого оборудования 4G в США, говорится в заявлении властей.

Напомним, ранее США просили союзников не пользоваться оборудованием Huawei.

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Теги: Huawei, США
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