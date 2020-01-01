США снова обвиняют Huawei в шпионаже

Утверждается, что компания может иметь доступ ко всем мобильным сетям.

Как минимум уже 10 лет Huawei из-за бэкдоров в своем оборудовании может получать доступ к сетям во всем мире. Так утверждают власти США, сообщает The Wall Street Journal.

Читай также: США: деятельность Huawei и ZTE угрожает безопасности страны

"У нас есть доказательства того, что Huawei обладает секретной способностью получать доступ к носящей закрытый характер и личной информации в системах, которыми она управляет и продаёт по всему миру", - сказал советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Впервые такая возможность была замечена при подключении сетевого оборудования 4G в США, говорится в заявлении властей.

Напомним, ранее США просили союзников не пользоваться оборудованием Huawei.