США снова обвиняют Huawei в шпионаже
Как минимум уже 10 лет Huawei из-за бэкдоров в своем оборудовании может получать доступ к сетям во всем мире. Так утверждают власти США, сообщает The Wall Street Journal.
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"У нас есть доказательства того, что Huawei обладает секретной способностью получать доступ к носящей закрытый характер и личной информации в системах, которыми она управляет и продаёт по всему миру", - сказал советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Впервые такая возможность была замечена при подключении сетевого оборудования 4G в США, говорится в заявлении властей.
Напомним, ранее США просили союзников не пользоваться оборудованием Huawei.
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