Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra и Galaxy Z Flip: Samsung показал новинки

Анонсированы новые смартфоны Samsung .

Серия Galaxy S20 была представлена ​​вместе с Galaxy Z Flip и Galaxy Buds + во время мероприятия Samsung Unpacked 2020 в Сан-Франциско.

Ultra

Galaxy S20 Ultra samsung

Флагман Ultra является самым большим в этой серии - 6,9-дюймовый экран. Панель Dynamic AMOLED сертифицирована HDR10 + и имеет разрешение 1440p +. За экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Этот экран имеет частоту обновления 120 Гц и частоту сенсорного восприятия 240 Гц.

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Модель Ultra имеет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ. Базовые цифры составляют 12 ГБ для оперативной памяти и всего 128 ГБ для хранения. На борту также слот под microSD, поддерживающий карты объемом до 1 ТБ.

Основная камера имеет большой сенсор 108MP. Камера может снимать 12-мегапиксельные фотографии с эквивалентом 2,4 мкм пикселей, что обещает новый уровень съемки при слабом освещении. Эта камера имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS) и апертуру f/1.8.

Телефон может записывать 8K-видео. С Super Steady 2.0 Samsung обещает «профессиональную съемку». В телеобъективе используется первый объектив перископа от Samsung. Он построен на очень большом 48-мегапиксельном датчике, который поддерживает группирование пикселей 4 на 1 для 12-мегапиксельных снимков. Samsung утверждает, что эта камера обеспечивает 10-кратный гибридный оптический зум и до 100-кратного зума с суперразрешением. Линза перископа также имеет функцию OIS.

40-мегапиксельная селфи камера - еще один большой шаг вперед. Датчик с более высоким разрешением позволяет объединять пиксели (от 4-в-1 до 10 мегапикселей), что дает 1,4 мкм пикселей. Это улучшит качество изображения по сравнению с S20 и S20 + (которые имеют базовую 10-мегапиксельную селфи-камеру). Это специализированная селфи-камера с самым высоким разрешением, которое вы когда-либо видели.

Samsung Galaxy S20 Ultra также имеет самый большой аккумулятор из трех, 5000 мАч. Телефон поддерживает более быструю зарядку 45 Вт, но в комплект поставки Samsung входит только адаптер 25 Вт, поэтому вам придется покупать более мощное зарядное устройство отдельно.

Galaxy S20

Презентация Samsung samsung

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Базовый флагман S20 получил 6,2-дюймовый экран с частотой 120 Гц и поддержкой HDR+. Телефон имеет 8 Гб ОЗУ и 128 гигабайт встроенной памяти. При этом аккумулятор имеет емкость 4000 мАч.

Камера у S20 состоит из трех модулей - 64, 12 и 12 Мп. При этом поддерживается 30-кратный гибридный зум.

Galaxy S20+

Galaxy S20+ samsung

Galaxy S20+ отличается 6,7-дюймовым экраном и увеличенным аккумулятором на 4500 мАч, а также версией с 12 Гб оперативки. У основной камеры есть дополнительный 3D-сенсор ToF.

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip samsung

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Складной смартфон имеет 6,7-дюймовый гибкий экран Dynamic AMOLED с гибким стеклом. Есть и дополнительный дисплей Super AMOLED диагональю 1,06 дюйма, на который в закрытом состоянии выводится справочная информация. Его можно использовать и как видоискатель для селфи на основную камеру.

Телефон имеет чип Snapdragon 855+ и графический ускоритель Adreno 640. Раскладушка работает под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2. Galaxy Z Flip имеет 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Также у телефон на внешней крышке расположена камера с двумя модулями разрешением по 12 Мп. На передней панели находится фронтальная камера на 10 Мп.

Galaxy Z Flip samsung

Galaxy Z Flip имеет аккумулятор на 3300 мАч, поддержку NFC, аудиосистему AKG, встроенный в боковую рамку дактилоскопический сенсор.

Live Caption

Во время мероприятия южнокорейский гигант смартфонов объявил, что функция Live Caption будет доступна на Galaxy S20.

Презентация Samsung samsung

Функция Live Caption была представлена ​​во время Google I / O 2019 и дебютировала на смартфоне компании - Pixel 4. Эта функция автоматически отображает субтитры в режиме реального времени для всех аудио, которые воспроизводятся на смартфоне. Функция Live Caption предназначена для 466 миллионов людей в мире с проблемами слуха. Он также может быть использован людьми, которые работают или ездят на работу в шумной обстановке.

Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra - первые непиксельные телефоны с функцией Live Caption. В то время как компании только назвали серию Galaxy S20 на сцене во время мероприятия Unpacked 2020, мы не были бы удивлены, увидев, что она работает и на Galaxy Z Flip. Эта функция работает с аудиосообщениями, подкастами и видео без необходимости подключения к данным.

Помимо Live Caption, Google и Samsung вместе работали над интеграцией Google Duo в новые смартфоны на базе Android 10 с One UI 2.1. Южнокорейский гигант смартфонов также объявил о партнерстве с различными компаниями, включая Microsoft (для гоночной игры Forza Street), Netflix, Olympics 2020 и Spotify (для интеграции Galaxy Buds +).

Стоимость

Компания Samsung подтвердила, что с 13 февраля она начнет принимать предварительные заказы на линейку Galaxy S20. Она будет выпущена 6 марта на большинстве рынков по всему миру.

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Вариант Galaxy S20 LTE стоит 899 евро и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Вариант 5G будет стоить на 100 евро дороже и поставляется с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Galaxy S20 + стоит 1099 евро за вариант 5G с 128 ГБ памяти.

Galaxy S20 Ultra, как и ожидалось, является самым дорогим из этой серии, начиная с 1349 евро за конфигурацию 12 ГБ + 128 ГБ и 1549 евро за вариант с 512 ГБ памяти и колоссальными 16 ГБ ОЗУ. Galaxy S20 Ultra поставляется с возможностью подключения 5G как стандарт везде.

Цены немного увеличились по сравнению с сериями Galaxy S10, которые начинались с € 749, € 899 и € 999 за Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10 + соответственно.

Samsung собирается предложить Galaxy S20 и S20 + в цветах Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink и Cosmic Black и S20 Ultra в Cosmic Grey и Cosmic Black. При этом цвета могут отличаться при предварительном заказе в зависимости от рынка, и цены, очевидно, будут варьироваться в зависимости от того, где вы покупаете продукт.

Полная презентация Samsung

Напомним, ранее сообщалось, что новый гибкий смартфон Samsung будет называться Galaxy Bloom.