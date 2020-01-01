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Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra и Galaxy Z Flip: Samsung показал новинки

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Анонсированы новые смартфоны Samsung .
Презентация Samsung
Презентация Samsung
samsung

Серия Galaxy S20 была представлена ​​вместе с Galaxy Z Flip и Galaxy Buds + во время мероприятия Samsung Unpacked 2020 в Сан-Франциско.

Ultra

Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20 Ultra
samsung

Флагман Ultra является самым большим в этой серии - 6,9-дюймовый экран. Панель Dynamic AMOLED сертифицирована HDR10 + и имеет разрешение 1440p +. За экраном находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Этот экран имеет частоту обновления 120 Гц и частоту сенсорного восприятия 240 Гц.

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Модель Ultra имеет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ. Базовые цифры составляют 12 ГБ для оперативной памяти и всего 128 ГБ для хранения. На борту также слот под microSD, поддерживающий карты объемом до 1 ТБ.

Основная камера имеет большой сенсор 108MP. Камера может снимать 12-мегапиксельные фотографии с эквивалентом 2,4 мкм пикселей, что обещает новый уровень съемки при слабом освещении. Эта камера имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS) и апертуру f/1.8.

Телефон может записывать 8K-видео. С Super Steady 2.0 Samsung обещает «профессиональную съемку». В телеобъективе используется первый объектив перископа от Samsung. Он построен на очень большом 48-мегапиксельном датчике, который поддерживает группирование пикселей 4 на 1 для 12-мегапиксельных снимков. Samsung утверждает, что эта камера обеспечивает 10-кратный гибридный оптический зум и до 100-кратного зума с суперразрешением. Линза перископа также имеет функцию OIS.

40-мегапиксельная селфи камера - еще один большой шаг вперед. Датчик с более высоким разрешением позволяет объединять пиксели (от 4-в-1 до 10 мегапикселей), что дает 1,4 мкм пикселей. Это улучшит качество изображения по сравнению с S20 и S20 + (которые имеют базовую 10-мегапиксельную селфи-камеру). Это специализированная селфи-камера с самым высоким разрешением, которое вы когда-либо видели.

Samsung Galaxy S20 Ultra также имеет самый большой аккумулятор из трех, 5000 мАч. Телефон поддерживает более быструю зарядку 45 Вт, но в комплект поставки Samsung входит только адаптер 25 Вт, поэтому вам придется покупать более мощное зарядное устройство отдельно.

Galaxy S20

Презентация Samsung
Презентация Samsung
samsung

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Базовый флагман S20 получил 6,2-дюймовый экран с частотой 120 Гц и поддержкой HDR+. Телефон имеет 8 Гб ОЗУ и 128 гигабайт встроенной памяти. При этом аккумулятор имеет емкость 4000 мАч.

Камера у S20 состоит из трех модулей - 64, 12 и 12 Мп. При этом поддерживается 30-кратный гибридный зум.

Galaxy S20+ 

Galaxy S20+
Galaxy S20+
samsung

Galaxy S20+ отличается 6,7-дюймовым экраном и увеличенным аккумулятором на 4500 мАч, а также версией с 12 Гб оперативки. У основной камеры есть дополнительный 3D-сенсор ToF.

Galaxy Z Flip 

Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip
samsung

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Складной смартфон имеет 6,7-дюймовый гибкий экран Dynamic AMOLED с гибким стеклом. Есть и дополнительный дисплей Super AMOLED диагональю 1,06 дюйма, на который в закрытом состоянии выводится справочная информация. Его можно использовать и как видоискатель для селфи на основную камеру.

Телефон имеет чип Snapdragon 855+ и графический ускоритель Adreno 640. Раскладушка работает под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2. Galaxy Z Flip имеет 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Также у телефон на внешней крышке расположена камера с двумя модулями разрешением по 12 Мп. На передней панели находится фронтальная камера на 10 Мп.

Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip
samsung

Galaxy Z Flip имеет аккумулятор на 3300 мАч, поддержку NFC, аудиосистему AKG, встроенный в боковую рамку дактилоскопический сенсор.

Live Caption

Во время мероприятия южнокорейский гигант смартфонов объявил, что функция Live Caption будет доступна на Galaxy S20.

Презентация Samsung
Презентация Samsung
samsung

Функция Live Caption была представлена ​​во время Google I / O 2019 и дебютировала на смартфоне компании - Pixel 4. Эта функция автоматически отображает субтитры в режиме реального времени для всех аудио, которые воспроизводятся на смартфоне. Функция Live Caption предназначена для 466 миллионов людей в мире с проблемами слуха. Он также может быть использован людьми, которые работают или ездят на работу в шумной обстановке.

Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra - первые непиксельные телефоны с функцией Live Caption. В то время как компании только назвали серию Galaxy S20 на сцене во время мероприятия Unpacked 2020, мы не были бы удивлены, увидев, что она работает и на Galaxy Z Flip. Эта функция работает с аудиосообщениями, подкастами и видео без необходимости подключения к данным.

Помимо Live Caption, Google и Samsung вместе работали над интеграцией Google Duo в новые смартфоны на базе Android 10 с One UI 2.1. Южнокорейский гигант смартфонов также объявил о партнерстве с различными компаниями, включая Microsoft (для гоночной игры Forza Street), Netflix, Olympics 2020 и Spotify (для интеграции Galaxy Buds +).

Стоимость

Компания Samsung подтвердила, что с 13 февраля она начнет принимать предварительные заказы на линейку Galaxy S20. Она будет выпущена 6 марта на большинстве рынков по всему миру.

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Вариант Galaxy S20 LTE стоит 899 евро и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Вариант 5G будет стоить на 100 евро дороже и поставляется с 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Galaxy S20 + стоит 1099 евро за вариант 5G с 128 ГБ памяти.

Galaxy S20 Ultra, как и ожидалось, является самым дорогим из этой серии, начиная с 1349 евро за конфигурацию 12 ГБ + 128 ГБ и 1549 евро за вариант с 512 ГБ памяти и колоссальными 16 ГБ ОЗУ. Galaxy S20 Ultra поставляется с возможностью подключения 5G как стандарт везде.

Цены немного увеличились по сравнению с сериями Galaxy S10, которые начинались с € 749, € 899 и € 999 за Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10 + соответственно. 

Samsung собирается предложить Galaxy S20 и S20 + в цветах Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink и Cosmic Black и S20 Ultra в Cosmic Grey и Cosmic Black. При этом цвета могут отличаться при предварительном заказе в зависимости от рынка, и цены, очевидно, будут варьироваться в зависимости от того, где вы покупаете продукт. 

Полная презентация Samsung

Напомним, ранее сообщалось, что новый гибкий смартфон Samsung будет называться Galaxy Bloom.

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Теги: Galaxy S20. Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip
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