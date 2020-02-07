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Автоматическая кормушка своими руками: Эксперименты

Комментариев: 1
Автоматизируем процесс кормления питомцев.

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Блогер AlexGyver сделал своими руками очень полезную штуку - автоматическую кормушку для домашних животных на Arduino.

Кормушка сделана из ремонтного набора для сантехники, пластикового контейнера и мини-компьютера.

Но есть у такой кормушки и недостатки.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.

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Теги: видео, эксперименты
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Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    07.02.2020, 16:41
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Наши депутаты сами кормятся, им и зарплата не нужна, хотя требуют!
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