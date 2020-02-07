Автоматическая кормушка своими руками: Эксперименты
Автоматизируем процесс кормления питомцев.
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Блогер AlexGyver сделал своими руками очень полезную штуку - автоматическую кормушку для домашних животных на Arduino.
Кормушка сделана из ремонтного набора для сантехники, пластикового контейнера и мини-компьютера.
Но есть у такой кормушки и недостатки.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.
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