Автоматическая кормушка своими руками: Эксперименты

Автоматизируем процесс кормления питомцев.

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Блогер AlexGyver сделал своими руками очень полезную штуку - автоматическую кормушку для домашних животных на Arduino.

Кормушка сделана из ремонтного набора для сантехники, пластикового контейнера и мини-компьютера.

Но есть у такой кормушки и недостатки.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.