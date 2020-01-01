Первый пассажирский самолет со складными крыльями совершил первый полет
Первый испытательный полет нового Boeing 777X прошел на взлетно-посадочной полосе в Эверетте, штат Пейн-Филд в Вашингтоне, США. Его удлиненные крылья из углепластика (CFRP) делают 777X особенным. Как и у некоторых истребителей, крылья у нового самолет складываются.
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Процесс складывания и раскладывания кончиков крыльев занимает 20 секунд, и они автоматически складываются, когда скорость относительно земли меньше 50 узлов.
Новый 777X будет представлен в двух вариантах: 777-8, который будет вмещать 384 пассажира и иметь дальность полета 16 170 км, и 777-9, который будет вмещать 426 пассажиров и дальность полета более 13 500 км.
777X является самым большим самолетом, который когда-либо создавал Boeing , и он разработан, чтобы конкурировать с Airbus A350 XWB, где «XWB» означает «очень широкий корпус».
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777-9 может похвастаться ошеломляющей статистикой: его крылья имеют размах 71,8 м от начала до конца, и в нем используются всего два двигателя - массивные реактивные двигатели GE9X.
Именно эта комбинация крыльев и двигателей придаст новому самолету большую эффективность. По данным The Air Current, 777X будет на 33% более экономичным, чем Boeing 747-400, и на 13% эффективнее, чем 777-300ER.
Трехчасовой и 51-минутный испытательный полет 777X прошел над Восточным Вашингтоном, прежде чем он сел на поле Боинг в Сиэтле.
Следующие шаги для самолета включают завершение его программы испытаний, затем получение сертификата от Федерального управления гражданской авиации (FAA).
Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор Boeing подал в отставку из-за многочисленных провалов.
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