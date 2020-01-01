В YouTube Music перенесут лучшую фишку из Play Music

Теперь на YouTube Music можно будет загружать свою библиотеку музыки.

На YouTube Music можно будет закачивать свою музыку theverge.com/

В 2018 году исполнительный директор Google Т. Джей Фаулер подтвердил в Твиттере, что компания планирует перенести каталоги, списки воспроизведения и предпочтения подписчиков Google Play Music на YouTube Music, который в то время был перезапущен как собственный платный сервис потоковой передачи. Теперь 9to5Google сообщает, что Google разработал внутреннюю бета-версию YouTube Music, которая может добавить хотя бы часть этой долгожданной функциональности.

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В частности, 9to5Google говорит, что в новой версии добавлена ​​поддержка загружаемой пользователем музыки - это одна из лучших функций Google Play Music.

В сервисах потоковой передачи музыки есть практически все, что вы можете себе представить. Но загружаемая пользователем музыка полезна в тех случаях, когда конкретный исполнитель или альбом недоступен в облаке. Возможность загружать файлы самостоятельно без использования другого музыкального приложения - это прекрасно.

Нет никаких указаний на то, включает ли эта внутренняя версия YouTube Music также миграцию плейлистов и предпочтений, как было обещано в 2018 году.

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Изначально Google сообщал, что планирует перевести подписчиков Play Music на YouTube Music в 2019 году. Очевидно, этого не произошло, но это может быть признаком того, что 2020 год может стать годом, когда YouTube Music поглотит своего предшественника Google и станет серьезным сервисом потоковой передачи музыки.

Напомним, ранее сообщалось, что сервис YouTube Music запустили для Украины.