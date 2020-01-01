Видео дня: Новое Жесткое ММА и DANTES - Более или Менее

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Новое Жесткое ММА. Битва За Хайп. Round 1

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Первая часть нового реалити-шоу «Round».

У бойцов будет только один раунд, чтобы показать себя.

Отбор в основу «Битвы за хайп» определяют эксперты.

Первые конфликты между участниками.

Победа ничего не значит, дальше проходят самые зрелищные.

DANTES - Более или Менее

DANTES выпустил клип на свой новый сингл “Более или Менее”.

После громкого камбека с песней “Теперь тебе 30”, это уже вторая работа в сольной карьере певца.

Снятый одним дублем, клип поднимает тему эмоциональности и переживаний мужчин в отношениях наравне с девушками.

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“В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сожаление, сочувствие, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов ”, – комментирует новую работу DANTES.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ида Галич у Собчак и Хочу или не хочу челлендж.